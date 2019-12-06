: Mersin cemile'nin katili eşine ağırlaştırılmış müebbet

06.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:59

Cemile'nin katili eşine ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'de, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Ertürkoğlu'nu (34) boğazını keserek öldüren Mustafa Ertürkoğlu (36), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 28 Kasım'da merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı. Hakkında 'eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan dava açılan Mustafa Ertürkoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu Ereğli Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) yöntemi ile katılan sanık Mustafa Ertürkoğlu, ikinci duruşmaya da SEGBİS ile katıldı. İlk duruşmada ifadeleri ile kan donduran Mustafa Ertürkoğlu, yine eşinin kendisini aldattığı yönünde ifade verdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Cemile'nin babası Sabahattin Aslan, Şikayetçiyim. Değil bir insan bir hayvanın bile böyle vahşice öldürülmesini kabul edemiyorum. En ağır cezayı alsın dedi.

OLAYDAN SONRA ÇAY İÇMİŞ

Cemile Ertürkoğlu'nu yakın komşusu P.A. ise olay günü katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu'nun kendilerine çay içmeye geldiğini söyledi. P. A., Mustafa'ya Cemile'yi sordum, 'tartıştık evi terk etti' dedi. Ben de 'karakola git' dedim. Benim zorumla karakola gitti diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı zanlının 'eşi tasarlayarak, kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

ZANLI AVUKATI İNDİRİM İSTEDİ

Zanlı avukatı ise, Cemile'nin sadakatsiz davrandığını öne sürerek 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' talep etti. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Mustafa Ertürkoğlu, Cinayeti namus yüzünden işlemedim. 'Seni sevmiyorum' dedi. Bir anlık sinir, öfkenin etkisinde kaldığım için öldürdüm. Ben horoz kesecek bir insan değilim. Üzgünüm. Böyle bir şey düşünmemiştim. Pişmanım dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı Ertürkoğlu'na 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada tahrik indirimi uygulanmamasına karar verildi.

Kaynak: DHA

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