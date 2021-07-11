Mersin Büyükşehir'den Sahil Şeridine Seyyar Tuvalet
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Mersin Büyükşehir'den Sahil Şeridine Seyyar Tuvalet

Mersin Büyükşehir'den Sahil Şeridine Seyyar Tuvalet
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hijyenik ortam sunmak için seyyar tuvalet uygulamasını başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hijyenik ortam sunmak için seyyar tuvalet uygulamasını başlattı. Park ve Bahçeler, Muhtarlık İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler Dairelerinin iş birliğiyle geliştirilen projeyle Adanalıoğlu'ndan başlayarak Silifke Yeşilovacık'a kadar sahil şeridinde yoğunluğun olduğu 22 noktaya seyyar tuvaletler yerleştirildi. İlk etapta bir erkek bir kadın olmak üzere toplam 44 tuvalet kullanıma açıldı. İlk defa uygulanan projeden memnun kalınması halinde uygulama alanı genişletilerek tuvaletlerin sayısı artırılacak.

Tuvaletlerde su tasarrufu sağlanıyor Çevreci anlayışla geliştirilen seyyar tuvaletlerde malzemelerin tek kullanımlık olmasının yanı sıra ayak pompasıyla çalışan musluk sayesinde su tasarrufuna da dikkat edildi. Seyyar tuvaletlerin içerisinde pisuar, atık su tankı, sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık klozet kağıdı bulunuyor.

"Bütün il geneli sahil plajlarını kapsıyor"

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde görev yapan Mehmet Sipahioğlu, vatandaşların seyyar tuvaletlerden memnun kaldığını belirterek, "Projemiz Adanalıoğlu'ndan başlıyor. Yeşilovacık'a kadar bütün il geneli sahil plajlarını kapsıyor" dedi.

Su tasarrufunun da sağlandığını ifade eden Sipahioğlu, "Dıştan kilitsiz sadece içten kilitli. Vatandaş içeri girdiği zaman kendini kilitleyebiliyor. Pisuar, atık su tankımız, ayak pompasıyla çalışan musluğumuz, sıvı sabunumuz, tuvalet kağıdımız ve aynı zamanda klozet kağıdımız olmak üzere tamamıyla Avrupa'daki adı 'Hijyen Tuvaleti' adı altında uygulanan bir projedir. Ayak pompasıyla çalışan musluk sayesinde suyun açık kalma durumu da yok" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 11. 7. 2021 09: 35: 27

Kaynak: Habermetre

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