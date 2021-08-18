Mersin Büyükşehir'den Beyazsineğe Karşı Kapsamlı Mücadele

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında çoğalan ve canlılara asla zarar vermese de gün içerisinde vatandaşlara rahatsızlık veren beyazsinekle mücadele kapsamında yoğun bir çalışma yürütüyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında çoğalan ve canlılara asla zarar vermese de gün içerisinde vatandaşlara rahatsızlık veren beyazsinekle mücadele kapsamında yoğun bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, sineklerin yoğun olduğu kauçuk ağaçları başta olmak üzere parklar, yollar ve yürüme alanlarında 5 adet mist blower ve holderli 4 araçla ilaçlama çalışması sürdürüyor.

"Kısa sürede beyazsinekten kurtulmak için çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde Saha Denetim Sorumlusu Ziraat Mühendisi Bülent Gül, bu sineklerin canlılara kesinlikle zarar vermediğini ancak havada uçuştuğu için insanlara rahatsızlık verdiğini vurguladı. Beyazsineğin bir süre sonra kendiliğinden ortadan kaybolacağına dikkat çeken Gül, yine de şehrin çeşitli noktalarında özellikle kauçuk ağaçları başta olmak üzere, yeşil alanlarda, çimenlerde, otlarda ve diğer ağaçlarda beyazsineğe karşı ilaçlama mücadelesi yürüttüklerini belirtti. Gül, şunları söyledi:

"Bu beyazsinek çok uzun sürmeyecektir. Zaten mevsimsel olarak çıkıp belirli bir dönemden sonra kaybolacaktır. Yalnız biz bu süreçte vatandaşlarımızın rahatsızlık yaşamaması adına mücadele yürütüyoruz. Çünkü insanın ağzına, gözüne haliyle giriyor, rahatsız ediyor. Bizler bunu ortadan kaldırmak için ilaçlama mücadelemize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde ilaçlamamızı yapıp kısa sürede bu beyazsinekten kurtulmak için çalışıyoruz. "

İlaçlamaya sabah erken saatte başladıklarını söyleyen Gül, "Bu mist blower dediğimiz araçlarımızla vatandaşlarımız daha sokağa çıkmadan sabah saat 5. 30 civarında ilaçlamaya başladık. Parklar, yollar, yürüme alanları boşken erken saatlerde ilaçlıyoruz. Sabah erken saatte, güneşin doğuşu ile beraber konakladığı yerden çıktığı için bunları daha rahat yakalamak ve daha rahat etkisiz hale getirmek için sabahın erken saatlerinde çalışmalarımıza başlıyoruz. Beyazsinek mücadelesinde çalışan 5 adet mist blower aracımız var. Onun dışında da bizim holderli dediğimiz el hortumuyla yapılan 4 tane yol aracımız var" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 18. 8. 2021 09: 29: 49

Kaynak: Habermetre