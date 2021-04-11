Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Erdemli ilçesi Elvanlı Mahallesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını bir arada yürüttüğü bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Erdemli ilçesi Elvanlı Mahallesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını bir arada yürüttüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgeye yağmur sularının drenajı için 120 metre uzunluğunda 600'lük büz borular yerleştiren ekipler, ardından Elvanlı'yı Hacıhalilarpaç'a bağlayan grup yolunda 1600 metre uzunluğunda sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Bu sayede bölgedeki üretici bozuk yollardan ve tozdan kurtulurken, işletmeciler ise kendilerine 'kazanç yolu' açıldığını belirtti.

"Bahçelerimiz tozdan, pislikten kurtuldu"

Bölgedeki üreticilerden Okan Aydın, yapılan yolun Elvanlı'ya değer kattığını vurguladı. Tozdan ve bozuk yollardan kurtulduklarını belirten Aydın, "Bahçemiz yolun kenarında. Benim üretici olarak yaşadığım en büyük sıkıntı yolumuzun kötü olmasıydı. Yollarımız köstebek yuvası gibiydi. Araçlarımız da bozuluyordu. Bahçelerimiz tozdan, pislikten kurtuldu" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Hande Ataizi Bülent Ersoy
Spor Gökhan Töre Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:52:40. #1.14#
title