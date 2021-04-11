Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Erdemli ilçesi Elvanlı Mahallesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını bir arada yürüttüğü bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Erdemli ilçesi Elvanlı Mahallesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını bir arada yürüttüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgeye yağmur sularının drenajı için 120 metre uzunluğunda 600'lük büz borular yerleştiren ekipler, ardından Elvanlı'yı Hacıhalilarpaç'a bağlayan grup yolunda 1600 metre uzunluğunda sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Bu sayede bölgedeki üretici bozuk yollardan ve tozdan kurtulurken, işletmeciler ise kendilerine 'kazanç yolu' açıldığını belirtti.

"Bahçelerimiz tozdan, pislikten kurtuldu"

Bölgedeki üreticilerden Okan Aydın, yapılan yolun Elvanlı'ya değer kattığını vurguladı. Tozdan ve bozuk yollardan kurtulduklarını belirten Aydın, "Bahçemiz yolun kenarında. Benim üretici olarak yaşadığım en büyük sıkıntı yolumuzun kötü olmasıydı. Yollarımız köstebek yuvası gibiydi. Araçlarımız da bozuluyordu. Bahçelerimiz tozdan, pislikten kurtuldu" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı