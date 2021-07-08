Mersin Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı birinci oturumu yapıldı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı birinci oturumu yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı birinci oturumu yapıldı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının birinci oturumu düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının birinci oturumu düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Seçer, gündem dışı konuşmasında, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen kültür-sanat kurslarının yeniden başlayacağını belirterek, "Tiyatro alanında oyunculuk ve diksiyon, konservatuar alanında ses eğitimi, bağlama, ud, keman, kanun, ritim, gitar ve piyano ve halk oyunları ile resim alanlarında kurslarımızı bu yaz vereceğiz. Kurslarda salgın önlemlerine azami özen göstereceğiz ve gerekli tüm önlemleri alacağız. Bu kapsamda dersler en fazla 8 kişi olacak biçimde verilecek. Kurslar 26 Temmuz'da başlayıp 30 Eylül'de son bulacak. Kurslardan yararlanmak isteyen çocuklarımız yarına kadar sosyal medya hesaplarımız üzerindeki telefonlara ya da Teksin'e başvurabilirler." diye konuştu.

Spor alanında kursların 5 Temmuz'da başladığını anımsatan Seçer, 27 branşta kurs verdiklerini ve yaş kısıtlaması bulunmadığını aktardı.

Öte yandan Seçer, kentin çeşitli bölgelerinin altyapı problemlerini çözmek amacıyla İller Bankası ve MESKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Alt Finansman Anlaşması kapsamında Mezitli, Erdemli ve Akdeniz ilçelerine hizmet sunacaklarını kaydetti.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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