Mersin Büyükşehir Belediyesi kreşinde 23 Nisan coşkusu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toptancı Hal Kompleksi içerisinde açtığı Münir Özkul Kreşi'nde 23 Nisan coşkusu yaşandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toptancı Hal Kompleksi içerisinde açtığı Münir Özkul Kreşi'nde 23 Nisan coşkusu yaşandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde düzenlenen kutlama programı kapsamında, Münir Özkul Kreşi ile Adile Teyze Kreşi öğrencileri hep birlikte gösterilerini sergiledi. Kutlamada minikler şarkılar söyleyip, dans gösterileri yaptı. Türk bayrakları ile donatılan kreşten, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şarkılar yükseldi. Minikler, öğretmenleri eşliğinde gösterilerini sergilerken, aileleri de aynı heyecan ve coşku ile çocuklarını izledi. Minikleri izleyenler arasında; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, şube müdürleri ve aileler de yer aldı. Üzerlerine Atatürk silueti baskılı tişörtlerden giyen çocuklar, gösterilerini sergilerken maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına da dikkat etti.

"Sizleri burada neşeli, rengarenk ve bir arada görmek çok güzel"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, programda yaptığı konuşmasında miniklere "geleceğimizin kurtarıcıları" diye seslenirken, "Sizleri burada hep birlikte, neşeli, rengarenk ve bir arada görmek gerçekten çok güzel. Burada olmak ve burayı, bugünü kutlanacak bir şekilde organize etmek de bizim için bir övünç kaynağı. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisi'ni kurup, Türkiye'nin geleceğinin çok yükseklerde, çok parlak bir şekilde inşa edilmesi için bu özel günü de çocuklara bayram olarak belirleyip, Cumhuriyetimizi emanet etmesi bizim için özel bir emanet" dedi.

Konuşmanın ardından şiir dinletileri ve dans gösterileri gerçekleştirildi. Nil Karaibrahimgil'in 'Gelecek Biziz' şarkısında danslarını sürdüren çocuklar, son olarak kendi düşüncelerinin yazılı olduğu pankartlarını ellerinde taşıyarak '10. Yıl Marşı' eşliğinde yürüdü. Program, 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı eşliğinde anı köşesindeki fotoğraf çekimi ile son buldu.

Mut Taşhan'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için etkinlik düzenlendi. Pandemi kapsamında her türlü önlemin alındığı etkinlik, piyano dinletisi ile başladı. Çocuk korosu, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinin gerçekleştirildiği etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı