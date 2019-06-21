MERSİN BULGAR VE KAZAK MİSAFİRLER SIKMA PİŞİRDİ

MERSİN'de devam eden 46'ncı Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'ne katılan Bulgaristan ve Kazakistanlı konuklar, sıkma ve gözleme pişirdi. Dün başlayan festival, renkli görüntülere sahne olmayı sürdürüyor. Bölge kültürünün tanıtıldığı çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan organizasyon, bu kez de Bulgaristan ve Kazakistan'dan gelen halk oyunları ekiplerini yöreye özgü bir lezzat olan ve sıkma ile tanıştırdı. Kara çadırda bağdaş kuran Bulgaristan Türkü Bahtışen Aliyeva hamur açarken, Kazaktistanlı Abasheva Gulnara ise pişen ince ekmeğin arasına isteğe göre peynir ve patates koyarak misafirlere ikram etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen ekip üyeleri de yayıkta ayran yaptı. Kendi yaptığı sıkmayı tattıktan sonra düşüncelerini dile getiren Bahtışen Aliyeva, Böreği ve ayranı çok beğendik. Tadı damağımızda kaldı dedi.

Kazakistanlı Gulnara ise İlk defa böyle bir lezzetli Türk böreği yiyor ve lezzetli bir ayran içiyorum. Çok beğendim ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA