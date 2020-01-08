: Mersin bakan yardımcısı özkaldı, selde ölen öngel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

08.01.2020 20:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:06

Bakan yardımcısı Özkaldı, selde ölen Öngel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'in Erdemli ilçesinde, önceki gün şiddetli yağış sonrasında meydana gelen toprak kayması sonucunda baraka evin üzerine göçmesi nedeniyle hayatını kaybeden İbrahim Öngel'in eşi Sevgi Öngel'i ziyaret etti.

Mersin valisi Ali İhsan Su ile birlikte taziye ziyaretinde bulunan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Akif Özkaldı, Sevgi Öngel'e taziyelerini iletti. Özkaldı, devletin aileye sahip çıkacağını ve gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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