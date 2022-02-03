Mersin Anamur son dakika deprem! 2022 Mersin deprem! Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD 3 şubat Akdeniz'de deprem mi oldu?

ANAMUR, MERSİN (Haberler.com) - Mersin Anamur deprem mi oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD 3 şubat Akdeniz'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3 Şubat Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

MERSİN ANAMUR'DA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya ve Kıbrıs adası açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, başta Kıbrıs adası olmak üzere Adana ve Mersin'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

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