Mersin, Adana ve Hatay'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi

ADANA (AA) - Mersin, Adana ve Hatay'ın ilçelerinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesi Kösbucağı Mahallesi Göper mevkisindeki 150 hektar alana 190 bin fidan dikimi yapıldı.

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, etkinlikte, ülke genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, ağaçlandırma seferberliği kapsamında "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" olmanın sağlanacağını kaydetti.

Etkinlikte, katılımcılar belirlenen alana fidan dikimi gerçekleştirdi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Gülnar'da Gülnar Devlet Hastanesi Bahçesinde ağaç dikimi yapıldı.

Gülnar ilçesinde düzenlenen etkinlikte ise Gülnar Devlet Hastanesi bahçesine fidan dikimi yapıldı.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, etkinlikte, fidan dikimine katkı sunanlara teşekkür etti.

Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin de ilçede 6 bin 395 hektar ormanlık alanın yandığını belirterek, bu alanlara fidan dikimi yapacaklarını kaydetti.

Anamur ilçesinde ise Köprübaşı Mahallesi'nde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe protokolünün katılımıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde de Kaleboynu mevkisinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda fidan dikimi yapıldı.

İlçe protokolünün katılımıyla düzenlenen etkinlikte 60 bin fidan toprakla buluştu.

Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, yanan alanların bir an önce yeşillendirildiğini belirterek, etkinlikte fidan dikenlere teşekkür etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'ndeki etkinlikte ise ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler fidan dikti.