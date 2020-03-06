: Mersin 4 yıllık tedaviyle sahip oldukları kızları buğlem'i kazada kaybettiler

06.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:50

4 yıllık tedaviyle sahip oldukları kızları Buğlem'i kazada kaybettiler

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Serkan Güngör (33) ve Aslıhan Güngör (28) çifti, 4 yıllık tedavi sonunda kucaklarına aldıkları 5 yaşındaki kızları Buğlem'i trafik kazasında kaybetti. Kızlarının mezarından ayrılamayan çift, sürücünün cezalandırılmasını istiyor.

Yeni Mahalle'de yaşayan Güngör çifti, 4 yıl boyunca çocuk özlemi çekti. Gördükleri tedavinin sonunda da Buğlem adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Tarsus Anaokulu'na giden Buğlem'i, 22 Şubat günü okuldan geldikten sonra annesi Aslıhan Güngör, anneannesine bıraktı. Ara sokakta oynayan Buğlem'e, Halit Çalışkan'ın (30) yönetimindeki otomobil çarptı. Sürücünün hastaneye götürdüğü küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözlerinin için gibi baktıkları kızlarını kazada kaybeden aile, acı haberle yıkılırken, kazadan sonra gözaltına alınan sürücü Halit Çalışkan tutuklandı.

'BUĞLEM, BİZİM MUCİZE ÇOCUĞUMUZDU'

Biricik kızlarının mezarı başından ayrılmayan acılı çift, sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Buğlem'in odasına giremeyen gözü yaşlı anne-baba, komşularının ve sevenlerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor.

Anne Aslıhan Güngör, "Buğlem, bizim mucize çocuğumuzdu. Mucize şekilde hamile kaldım. Buğlem, evin tek çocuğuydu. Buğlem, Tarsus Anaokulu'na gidiyordu. O gün servisle geldi, bizim dükkanda indi. Normalde eşimle ben balıkçı dükkanında çalışıyoruz. Eve giderken bu sürücü, bizim sokaktan önce hızla geçti. 'Neden böyle hızlı gidiyor?' dedim. Buğlem korktu, 'anne kenara geç' dedi. Bir süre sonra kızımı anneme bıraktım. Sonra haber geldi, 'araba çarptı' dediler. O hızla geçen araç, tekrar dönerken kızıma çarpmış. Mersin Şehir Hastanesi'ne gittiğimizde ameliyata alındı. Çocuğumun bilinci yoktu, iki gün boyunca bekledik. Yavrumuz bize geri döner dedik, ama dönmedi. Bu kadar nasıl hızlı vurdu bilmiyorum, o sokakta hızlı gidemez, kendi çocukları da o sokakta oynuyordu, ceza almasını istiyorum" dedi.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM'

Sürücü Halit Çalışkan'ın daha önce de kazaları olduğunu öne süren baba Serkan Güngör ise "Bundan önce de kazası olmuş. Bu bir kaza değil cinayet. Türk adaletine güveniyorum. Cezası neyse onu çeksin. Başka bir şey istemiyorum. Benim ciğerim yanıyor, tek kızım vardı, onu da aldı" diye konuştu.

DOĞUM GÜNÜNDE 'ATATÜRK' ŞİİRİ OKUMUŞ

3 ay önce 5 yaşına giren Minik Buğlem'den geride kalan doğum günü görüntüleri yürekleri sızlattı. Buğlem'in, doğum gününde okuduğu Atatürk şiiri ise isleyenleri duygulandırdı.

Kaynak: DHA

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