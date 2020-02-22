Mersin 4 yaşındaki öykü, yaşam mücadelesini kaybetti
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Mersin 4 yaşındaki öykü, yaşam mücadelesini kaybetti

4 yaşındaki Öykü, yaşam mücadelesini kaybettiMERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Öykü Buğlem Güngör, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

22.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:46
Mersin 4 yaşındaki öykü, yaşam mücadelesini kaybetti

4 yaşındaki Öykü, yaşam mücadelesini kaybetti

'in ilçesinde kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Öykü Buğlem Güngör, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı 4605 Sokak'ta meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 01 AAJ 444 plakalı kamyonet Öykü Buğlem Güngör'e çaptı. Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Öykü, durumu ağırlaşınca Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavisi süren Öykü Buğlem Güngör, sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları, hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu. Küçük Öykü, Tarsus'ta toprağa verilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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: Mersin 4 yaşındaki öykü, yaşam mücadelesini kaybetti
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