MERSİN 2 bin 500 yıllık antik kentin turizme kazandırılması isteniyor 2 bin 500 yıllık antik kentin turizme kazandırılması isteniyorMERSİN'in Silifke ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde yer alan 'Doğu Akdeniz'in Efesi' olarak bilinen 2 bin 500 yıllık Uzuncaburç Antik Kenti'nin turizme kazandırılması isteniyorUzuncaburç Antik Kenti, günümüze kadar korunan binlerce...

2 bin 500 yıllık antik kentin turizme kazandırılması isteniyor

MERSİN'in Silifke ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde yer alan 'Doğu Akdeniz'in Efesi' olarak bilinen 2 bin 500 yıllık Uzuncaburç Antik Kenti'nin turizme kazandırılması isteniyor

Uzuncaburç Antik Kenti, günümüze kadar korunan binlerce yıllık tapınakları, kiliseleri ve anıt mezarlarıyla dikkati çekiyor. Metrelerce uzunluğundaki sütunlarıyla İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni de andıran 2 bin 500 yıllık Uzuncaburç, ziyaretçilerine, sütunlu ana caddeyi, tören kapısını, tarihi çeşme binasını, Zeus Tapınağı'nı, üzüm hevenkli sandukasını, şans tapınağını, kuzey kent kapısını, amfi tiyatrosunu, burçlarını, Helenistik anıt mezarlarını ve kiliselerini görme imkanı sunuyor.

Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, "Uzuncaburç tarihte Olba Krallığının tapınma merkeziydi. M.S. 72 yılında Roma İmparatorluğu içerisinde kendi özerkliğini ilan etti. Hatta kendi parasını bastı. En parlak dönemini Kraliçe Aba zamanında yaşamış. Zeus Tapınağı, sütunlu yol, şans tapınağı, tiyatrosu ayakta duruyor. Yapılan restorasyon çalışması ile turizme kazandırılacak. Buralar Efes'i gölgede bırakacak bir güzelliğe sahip. Turizm açısından çok önemli bir yer. Sadece Uzuncaburç değil etrafında Olba Krallığının izleri de mevcut. O dönemden kalma su kemerleri mevcut. Bölgede bastığınız her taş antik yapıdır. Ayakta kalmış Roma Yolu da mevcuttur. Şu trekkingciler bu bölgeyi ziyaret ediyorlar. Yaz günü yayla havasında olduğu için yine cazibe merkezidir. Yakın zamanda da buranın bir turizm cenneti haline geleceğine inanıyorum" dedi.

Bu arada, Uzuncaburç Antik Kenti, Helenistik çağda Olba (Ura) Krallığı'nın ibadet yeri olan Uzuncaburç, Roma döneminde, milattan sonra 72 yılında İmparator Vespasianus zamanında Olba'dan ayrılarak Diocaesarea adıyla özerk, kendi adına para basabilen yeni bir site durumuna getirildi. Diocaesarea'daki Zeus Tapınağı, burç ve piramit çatılı anıt mezar Helenistik, sütunlu cadde, tiyatro, tören kapısı, çeşme, şans tapınağı ve zafer kapısı Roma döneminden kalma yapılar arasında yer alırken, 5'nci yüzyılda Hıristiyanlığın yörede gelişmesiyle Zeus Olbios Tapınağı kiliseye dönüştürülerek yeni kiliseler de inşa edildi. Bizans döneminin ardından 1071'de Türklerin Anadolu'ya girmesiyle Türk çağının başladığı antik kente, şehrin sembolü yüksek burçtan dolayı "Uzuncaburç" adı veriliyor.

Kaynak: DHA