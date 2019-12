Merriam-Webster'a göre yılın kelimesi cinsiyet bildirmeyen 'onlar' zamiri

11.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:01

Merriam-Webster'a göre yılın kelimesi cinsiyet bildirmeyen 'onlar'. Amerikan İngilizcesinin en önemli kelime referans kaynaklarından biri olan Merriam-Webster sözlüğü, 2018 yılında internet aramalarında büyük bir artış olması nedeniyle İngilizce'de kullanılan 'he', 'she' ve 'it' zamirlerinin yerine cinsiyet belirtmeyen 'they'i yani 'onlar'ı yılın kelimesi ilan etti.



ABD sözlüğü, geçtiğimiz aylarda dünyayı saran ve LGBTQ bireylere eşit haklar tanınmasını isteyen protestolar sonrası sözlüğe İngilizce'de cinsiyet bildiren üçüncü tekil şahıs 'o' zamirine, cinsiyetsiz kişileri tanımlayan yani cinsiyet bildirmeyen 'onlar' tanımını eklemişti.