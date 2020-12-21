Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı
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Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı

21.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:33

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, buldukları mermiyi matkapla delmeye çalışan döşeme ustası ve 13 yaşındaki çırağı yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Fatih Mahallesi'nde döşemecilik yapan 34 yaşındaki Murat T, ikinci el olarak satın aldığı koltuğun içinde menşei belirlenemeyen uzun namlu silaha ait bir mermi buldu.

13 YAŞINDAKİ ÇIRAĞI DA YARALANDI

Murat T'nin matkapla mermiyi delmeye çalışması sırasında meydana gelen patlamada, döşeme ustası ve yanındaki 13 yaşındaki çırağı F.P. yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları (2)
HEY RABBİM: kovan ısınınca batur patladı oğlum aklınız nerde la ?
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ARTVİNLİ: Çocuk 13 yaşında küçüktür cahillik yaptı öteki 34 yaşındaki yarım akıllıya ne demeli
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