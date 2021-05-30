Mermer yüklü TIR tarlaya devrildi; baba öldü, oğlu yaralandı
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Mermer yüklü TIR tarlaya devrildi; baba öldü, oğlu yaralandı

Mermer yüklü TIR tarlaya devrildi; baba öldü, oğlu yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan mermer yüklü TIR, yol kenarındaki ağaçları yıktıktan sonra tarlaya devrildi.

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan mermer yüklü TIR, yol kenarındaki ağaçları yıktıktan sonra tarlaya devrildi. Kazada Ali Mermer (66) yaşamını yitirirken, oğlu İbrahim Mermer (23) ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Konya karayolunun 8'inci kilometresi Karaaslan köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Mermer yönetimindeki 03 UV 338 plakalı mermer yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaçları yıkıp, ardından tarım arazisine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası sürücü İbrahim Mermer ile yanındaki babası Ali Mermer'i sıkıştıkları yerden çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ali Mermer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, İbrahim Mermer'in ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Kazada TIR'ın dorsesindeki tonlarca mermer ise tarım arazisine savruldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Mermer yüklü TIR tarlaya devrildi; baba öldü, oğlu yaralandı
Mermer yüklü TIR tarlaya devrildi; baba öldü, oğlu yaralandı
Mermer yüklü TIR tarlaya devrildi; baba öldü, oğlu yaralandı
Mermer yüklü TIR tarlaya devrildi; baba öldü, oğlu yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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