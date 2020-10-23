Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi
Aydın'da iki TIR'ın karıştığı kazada mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför, aracın çekicisine sıkışarak can verdi. Şoförün cansız bedeni, ekipler tarafından
2,5 saat süren çalışmayla çıkartılabildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın-İzmir Otoyolu Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada İzmir yönüne giden Murat Öztürk (31) yönetimindeki 35 AFT 482 plakalı TIR, aynı yöne giden Veysel Aydoğdu (45) yönetimindeki mermer yüklü 48 EJ 184 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, öndeki TIR'ın dorsesinde bulunan mermerler Öztürk'ün kullandığı TIR'ın çekicisine girdi. Sıkışan Murat Öztürk, feci şekilde can verdi.
2,5 SAATTE ÇIKARILDI
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sıkışan Öztürk'ün cansız bedeni, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla çıkardı. TIR'ın ön kısmındaki kapı kesildi ve içerideki mermerlerin alınmasıyla Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Kaza nedeniyle otoyol tek şeride düşerken, Murat Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN