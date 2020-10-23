Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi
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Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi

23.10.2020 08:19 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:02

Aydın'da iki TIR'ın karıştığı kazada mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför, aracın çekicisine sıkışarak can verdi. Şoförün cansız bedeni, ekipler tarafından
2,5 saat süren çalışmayla çıkartılabildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın-İzmir Otoyolu Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada İzmir yönüne giden Murat Öztürk (31) yönetimindeki 35 AFT 482 plakalı TIR, aynı yöne giden Veysel Aydoğdu (45) yönetimindeki mermer yüklü 48 EJ 184 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, öndeki TIR'ın dorsesinde bulunan mermerler Öztürk'ün kullandığı TIR'ın çekicisine girdi. Sıkışan Murat Öztürk, feci şekilde can verdi.

Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi

2,5 SAATTE ÇIKARILDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sıkışan Öztürk'ün cansız bedeni, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla çıkardı. TIR'ın ön kısmındaki kapı kesildi ve içerideki mermerlerin alınmasıyla Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza nedeniyle otoyol tek şeride düşerken, Murat Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi
Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi
Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi
Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi
Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi
Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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Haber Yorumları (1)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİ: Uykusuzluk yorgunluk, dikkatsizlik işte böyledir. Bir an gözleri kapandı TIR a arkadan bindirdi. Yüce Yaratan CC. kimseye göstermesin ve herkesi korusun. Ben benim makinistime Yüce Yaratan dan rahmet ve merhamet diler, Makinistimin toprağı ''NUR''mekanı''FİRDEVİS CENNETİ''Cennetin en yüksek yeri ve ortası, yoldaşı Yüce Yaratan ve onun Yüce İSLAM Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Sav. olsun der, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı sabır ve metanet dilerim.
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