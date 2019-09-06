Mermer bloğundan kopan parçaların altında kalarak öldü

Mermer bloğundan kopan parçaların altında kalarak öldü

Denizli'de üzerine mermer bloğundan kopan parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

06.09.2019 11:45
Mermer bloğundan kopan parçaların altında kalarak öldü

Denizli'de üzerine mermer bloğundan kopan parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.


Olay, Çal ilçesi Belevi Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Taner Ünlü'nün (34) üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü traverten mermer bloğundan kopan parçalar düştü. Olay sonrası kalçasının kırılması sonucu ağır yaralanan Ünlü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ünlü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan, Ünlü'nün cenazesinin yapılan otopsinin ardından memleketi Sinop'ta 7 Eylül Cumartesi günü defnedileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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