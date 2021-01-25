Merkür retrosu nedir, ne zaman? Merkür retrosu tarihleri ne zaman?
Yeni bir sene başladı ve hepimiz bu yılın iyi geçmesini istiyoruz. Planlar programlar yapılıyor. Peki, Merkür retrosu nedir, ne zaman? Merkür retrosu tarihleri ne zaman?
Yeni bir sene başladı ve hepimiz bu yılın iyi geçmesini istiyoruz. Planlar programlar yapılıyor. Peki, Merkür retrosu nedir, ne zaman? Merkür retrosu tarihleri ne zaman? İşte detaylar haberimizde...
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. İletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap, senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.
2021 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ NE ZAMAN?
2021´de MERKÜR Retroları
31.01.2021 Retro, 26 Kova
21.02.2021 Direkt, 11 Kova
31.05.2021 Retro, 24 Ikizler
23.06.2021 Direkt, 16 Ikizler
27.09.2021 Retro, 25 Terazi
19.10.2021 Direkt, 10 Terazi
2021´de VENÜS Retrosu
19.12.2021 Retro, 26 Oğlak
29 Ocak 2022 Direkt, 11 Oğlak
2021´de Jüpiter Retrosu
21.06.2021 Retro, 2 Balık
18.10.2021 Direkt, 22 Kova
2021´de Satürn Retrosu
23.05.2021 Retro, 13 Kova
11.10.2021 Direkt, 6 Kova
2021´de Uranüs Retrosu
20.08.2021 Retro, 14 Boğa
19.01.2022 Direkt, 10 Boğa
2021´de Neptün Retrosu
26.06.2021 Retro, 23 Balık
02.12.2021 Direkt, 20 Balık
2021´de Plüton Retrosu
28.04.2021 Retro, 26 Oğlak
07.10.2021 Direkt, 24 Oğlak