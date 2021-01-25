Merkür retrosu nedir, ne zaman? Merkür retrosu tarihleri ne zaman?

Yeni bir sene başladı ve hepimiz bu yılın iyi geçmesini istiyoruz. Planlar programlar yapılıyor. Peki, Merkür retrosu nedir, ne zaman? Merkür retrosu tarihleri ne zaman?

Yeni bir sene başladı ve hepimiz bu yılın iyi geçmesini istiyoruz. Planlar programlar yapılıyor. Peki, Merkür retrosu nedir, ne zaman? Merkür retrosu tarihleri ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. İletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap, senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.

2021 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2021´de MERKÜR Retroları

31.01.2021 Retro, 26 Kova

21.02.2021 Direkt, 11 Kova

31.05.2021 Retro, 24 Ikizler

23.06.2021 Direkt, 16 Ikizler

27.09.2021 Retro, 25 Terazi

19.10.2021 Direkt, 10 Terazi

2021´de VENÜS Retrosu

19.12.2021 Retro, 26 Oğlak

29 Ocak 2022 Direkt, 11 Oğlak

2021´de Jüpiter Retrosu

21.06.2021 Retro, 2 Balık

18.10.2021 Direkt, 22 Kova

2021´de Satürn Retrosu

23.05.2021 Retro, 13 Kova

11.10.2021 Direkt, 6 Kova

2021´de Uranüs Retrosu

20.08.2021 Retro, 14 Boğa

19.01.2022 Direkt, 10 Boğa

2021´de Neptün Retrosu

26.06.2021 Retro, 23 Balık

02.12.2021 Direkt, 20 Balık

2021´de Plüton Retrosu

28.04.2021 Retro, 26 Oğlak

07.10.2021 Direkt, 24 Oğlak