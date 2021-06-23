Merkür Retrosu bitti mi? Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? Merkür Retrosu ne demek?
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Merkür Retrosu bitti mi? Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? Merkür Retrosu ne demek?

Merkür Retrosu bitti mi? Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? Merkür Retrosu ne demek?
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Genel anlamda kullanıldığında Retro bir gezegenin geri hareketleri sonucu oluşan olaylara denir. Merkür Retrosunun ne anlama geldiğini ve Merkür Retro'sunun ne zaman bittiğini haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Merkür Retrosu bitti mi? Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? Merkür Retrosu ne demek?

Genel anlamda kullanıldığında Retro bir gezegenin geri hareketleri sonucu oluşan olaylara denir. Merkür Retrosunun ne anlama geldiğini ve Merkür Retro'sunun ne zaman bittiğini haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Merkür Retrosu bitti mi? Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? Merkür Retrosu ne demek? İşte detaylar haberimizde…

2021 MERKÜR RETROSU BİTTİ Mİ?

2021 yılında ilk Merkür gerilemesi ise 30 Ocak ve 21 Şubat tarihleri arasında Kova burcunda olacak. Bu yıl 3 kez Merkür gerilemesi yaşanacak. İkincisi, 30 Mayıs – 22 Haziran tarihleri arasında İkizler burcundayken, üçüncüsü 27 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında Terazi burcunda olacak.

Merkür'ün geri harekette olduğu zamanlar;

30 Ocak – 21 Şubat arası

29 Mayıs – 22 Haziran arası

27 Eylül – 19 Ekim arası

MERKÜR RETROSU NE DEMEK?

Bir gezegenin geri harekette (Retro) olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz. Sonuç olarak da birçok alanda kargaşalar ortaya çıkar.

Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir. En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap, senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir.

Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir. Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Gerileme dönemini birçok okuyucumuz araştırmaktadır.

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Merkür Retrosu bitti mi? Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? Merkür Retrosu ne demek? - Haberler
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