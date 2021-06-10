Merkezi İstihbarat filmi oyuncuları kimler? Merkezi İstihbarat konusu nedir?
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Merkezi İstihbarat filmi oyuncuları kimler? Merkezi İstihbarat konusu nedir?

Merkezi İstihbarat filmi oyuncuları kimler? Merkezi İstihbarat konusu nedir?
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Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber'ın üstlendiği Merkezi İstihbarat filmi, Dwayne Johnson, Kevin Hart gibi başarılı oyuncuları bir araya getirdi. Peki, Merkezi İstihbarat filmi oyuncuları kimler? Merkezi İstihbarat konusu nedir?

Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber'ın üstlendiği Merkezi İstihbarat filmi, Dwayne Johnson, Kevin Hart gibi başarılı oyuncuları bir araya getirdi. Peki, Merkezi İstihbarat filmi oyuncuları kimler? Merkezi İstihbarat konusu nedir?

MERKEZİ İSTİHBARAT KONUSU

Eski bir dostuyla uzun bir aradan sonra Facebook aracılığıyla yeniden bir araya gelen bir muhasebecinin kendisini uluslarası casusluk dünyasının tam göbeğinde bulmasını konu alan film hem aksiyon meraklılarını hem de gülmek isteyenleri cezbedecek gibi görünüyor. İki arkadaş gençliklerindeki farklılıkları bir kenara bırakarak maceranın içine atılıyor.

MERKEZİ İSTİHBARAT OYUNCULARI

Dwayne Johnson - Robbie Wheirdicht/ Bob Stone

Kevin Hart - Calvin "Golden Jet" Joyner

Aaron Paul - Phil Stanton

Amy Ryan - Ajan Pamela "Pam" Harris

Danielle Nicolet - Maggie Johnson-Joyner

Jason Bateman - Trevor Olson

Timothy John Smith - Ajan Nick Green

Melissa McCarthy - Darla McGuckian

Ryan Hansen - Steve

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