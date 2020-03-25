Merkezi İstihbarat filmi konusu nedir? Merkezi İstihbarat oyuncuları ve Merkezi İstihbarat özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Merkezi İstihbarat filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Merkezi İstihbarat filmi hakkında Merkezi İstihbarat konusu, Merkezi İstihbarat özeti ve Merkezi İstihbarat oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Merkezi İstihbarat filminin detayları…

Merkezi İstihbarat filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Merkezi İstihbarat filmini izleyecek olanların merak ettiği Merkezi İstihbarat konusu nedir, Merkezi İstihbarat oyuncuları kimler ve Merkezi İstihbarat özeti gibi konuları inceliyoruz.

MERKEZİ İSTİHBARAT FİLMİNİN ÖZETİ

Konu : Lise yıllarında fazla kiloları nedeniyle sürekli dalga geçilen bir öğrenci olan Bob, bütün okulun önünde utanç dolu bir an yaşadığında sadece okulun en popüler öğrencisi Calvin ona yardımcı olur. Aradan 20 yıl geçtiğinde ikili bir kez daha buluşur. Bob (Dwayne Johnson) fazla kilolarını vermiş ve bir CIA ajanı olmuştur. Calvin ise muhasebecilik yapmaktadır. ABD Casus Uydu Programı'nın şifresi bir suçlu tarafından çalınmıştır ve Bob, dünyada güvendiği tek arkadaşı olan Calvin'in muhasebecilik bilgisinden yararlanmak ister. Calvin ilk başta bu işe karışmak istemese de Bob'ın zorlamasıyla kendini uluslararası çapta bir casusluk şebekesiyle tehlikeli bir mücadelenin orta yerinde bulacaktır.

MERKEZİ İSTİHBARAT OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal adı : Central Intelligence

Yönetmen : Rawson Marshall Thurber

Yapım Yılı : 2016 - ABD

Türü : Aksiyon Komedi

Oyuncular : Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan, Danielle Nicolet, Jason Bateman, Timothy John Smith, Melissa McCarthy ve Ryan Hansen