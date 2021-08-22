Merkezefendi'nin 'Kitap Kurdu' Furkan Erpolat

Zeytinburnu'nda yaşayan 8 yaşındaki Furkan Erpolat, her gün düzenli olarak Merkezefendi Bilgi Evi'nin kütüphanesini ziyaret ediyor ve 6 saat boyunca kitap okuyor.

Zeytinburnu'nda yaşayan 8 yaşındaki Furkan Erpolat, her gün düzenli olarak Merkezefendi Bilgi Evi'nin kütüphanesini ziyaret ediyor ve 6 saat boyunca kitap okuyor.

Henüz 8 yaşında olan Furkan Erpolat tam bir kitap kurdu. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi olan Erpolat, her gün düzenli olarak Merkezefendi Bilgi Evi'nin kütüphanesini ziyaret ederek, 6 saat kitap okuyor. Zeytinburnu'nda yaşayan Furkan Erpolat'a saat 11.00 ile 17.00 arasında Merkezefendi Bilgi Evi'nde kitap okurken rastlamanız mümkün. Davranışlarıyla da herkese örnek olan Furkan Erpolat, yaşıtlarından farklı bir şekilde zamanı iyi kullanmayı ve daha olgun davranmayı seviyor. Bilgi Evi'nde geçirdiği süre zarfında okuyacağı kitapları tek tek seçiyor, arada 5 dakikalık kısa molalar vererek arkadaşlarıyla satranç oynuyor, bilgisayarda zaman geçiriyor.

Günde 6 saatini kitap okuyarak geçirmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Erpolat, "Her gün saat 11'de kütüphaneye geliyorum, okuyacağım kitapları seçiyor, akşam 5'e kadar okumaya devam ediyorum. Arada 5 dakikalık molalar vererek, bilgisayar ve satrançla ilgileniyorum. İleride astronomi dalında çalışıp, yeni bir şeyler üretmek istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı