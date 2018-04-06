Merkezefendi'de "Haydi Gençler İstanbul'a" Projesi Devam Ediyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin 'Haydi Gençler İstanbul'a' sloganıyla başlattığı ilçe sınırları içerisinde 11. sınıflara yönelik vizyon gezisinin 2018 yılındaki ilk kafilesi yola çıktı.

Merkezefendi Belediyesi'nin 'Haydi Gençler İstanbul'a' projesi 2018 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile özel liselerden 184 öğrenci İstanbul gezisine gitti. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, öğrencileri, Merkezefendi Belediyesi Spor Eğitim Merkezi'nden uğurladı. Otobüsleri tek tek ziyaret eden öğrencilerle konuşan Başkan Subaşıoğlu, hayırlı yolculuklar diledi. Başkan Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi olarak 'Haydi Gençler İstanbul'a' projemizin bu yıl 4.sünü düzenliyoruz. İstanbul'da yoğun bir program var. Amacımız öğrencilerimize farklı perspektif kazandırmak. Bütün kafilelerimizi tek tek uğurlayarak gençlerimizin heyecanına ortak oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Akşam saatlerinde yola çıkan öğrenciler sabah ilk durak olarak Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaret ediyor. Kahvaltı için Sultanahmet'e geçen kafile, ardından bir üniversite gezisi yapıyor. Daha sonra Panorama 1453 Müzesi'ni ve Merkezefendi Hazretleri'nin Türbesi'ni ziyaret eden öğrenciler, buradan da Avrupa'da en iyi 10 tema park arasına giren Vialand'a geçiyor. Vialand'tan sonra boğaz turu yapan öğrenciler son olarak Kız Kulesi'ni ziyaret ediyor ve daha sonra Denizli'ye dönüş için yola çıkıyor. - DENİZLİ