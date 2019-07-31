Merkezefendi'de 2 bin kişi 'Açık Hava Sineması'nda buluştu

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin sosyal etkinlikler kapsamında Merkezefendililere sinema keyfi yaşattığı 'Açık Hava Sinema Geceleri' etkinliğinin ikincisi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaklaşık iki bin kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Hacı Ahmet Paralı İlkokulu bahçesindeki etkinlikte yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı, başrolde Demet Akbağ'ın rol aldığı, Güneydoğu'da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının hikayesini anlatan 'Hükümet Kadın' filmi ekranlara verildi.

Etkinlikle ile ilgili bilgiler veren, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi'de bu yeni dönemde güzel projelerde, daha farklı projelerde hep böyle birlikte olacağız. Açık hava sinemalarımızın ikincisini Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde düzenledik. Tabi burada Yeni Mahallemiz, İlbade Mahallemiz, Gültepe Mahallemiz, Merkezefendi Mahallemiz, Alpaslan Mahallemiz var. Bu projemizi gerçekleştirirken hem yaz günlerinde sizlerin daha güzel vakit geçirmesini sağlamak, çocuklarınızla yaz tatilinde ailecek hep birlikte olmanız için hem de o bizim çocukluğumuz olan nostaljik açık hava sinemalarını hep birlikte bir kez daha yaşamak için yaptık. Siz de çok güzel bir katılım sağladınız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Açık Hava Sinema Geceleri'ne Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Yılmaz, Merkezefendi Belediyesi Meclis Üyeleri ile CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker de katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA