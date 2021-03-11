Merkezde yağmur, köylerde kar
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Merkezde yağmur, köylerde kar

11.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:59
Merkezde yağmur, köylerde kar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece başlayan yağmur etkisini sürdürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte bir çok cadde ve sokak göle döndü, alt geçitler kapandı. Belediye ekipleri gelen ihbarlara koştu. Şehir merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

İnegöl'de gece saatlerinde yağmur kendisini gösterdi. Yağmurla birlikte bir çok cadde ve sokak göle döndü. Bazı alt geçitler sağanak yağmurla birlikte doldu. Sürücüler alt geçitten araçlarıyla geçemezken, polis şeritle alt geçitleri trafiğe kapattı. Belediye ekipleri gelen ihbarlara yetişmek için mücadele ediyor. Şehir merkezinde sağanak yağmur etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde ise kar hakim. Bir çok kırsal mahalle mart ayında beyaza büründü. - BURSA

Merkezde yağmur, köylerde kar
Merkezde yağmur, köylerde kar
Merkezde yağmur, köylerde kar
Merkezde yağmur, köylerde kar
Merkezde yağmur, köylerde kar
Merkezde yağmur, köylerde kar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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