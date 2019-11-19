Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen AK Parti eski milletvekili Pelin Gündeş Bakır kimdir?

19.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:15

Pelin Gündeş Bakır ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi. Twitter üzerinden yaptığı siyanür intiharları ile ilgili paylaşımlar nedeniyle ihraç istemiyle AK Parti MYK toplantısında Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi. Pelin Gündeş Bakır biyografi, hayatı, eşi haberimizde…

PELİN GÜNDEŞ BAKIR KİMDİR?

Bakır, 1972 yılında Kadıköy'de dünyaya geldi. Babasının adı Erhan, annesinin adı ise Maral olan siyasetçi, aslen Kayseri'nin Melikgazi ilçesindendir. Pelin Bakır, lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İngiltere'de inşaat mühendisliği alanında Imperial College London'dan diploma ve aynı üniversiteden beton yapılar dalında master dereceleri aldı.

2000 yılında FEMA'da afet yönetimi ve deprem konularında eğitim gören Pelin Gündeş, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde deprem mühendisliği alanında doktora eğitimini tamamladı. Bakır, 2004'te İTÜ'de deprem ve yapı mühendisliği dallarında doçent, 2010 Nisan ayında ise profesör oldu. İTÜ'nün yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nde dersler verdi.

KAYSERİ'NİN 3. KADIN MİLLETVEKİLİ OLDU

2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Kayseri 5. sıra milletvekili adayı oldu ve kazandı. Böylece Kayseri'nin üçüncü kadın milletvekili oldu. Bakır, Ekim 2011'de partisinin Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliğine seçildi.

Pelin Bakır, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi başhekimi İhsan Bakır ile evli ve üç çocuk sahibidir. Siyasetçinin amcası Demokrat Parti'den dört dönem Kayseri milletvekilliği yapan Kamil Gündeş'tir.