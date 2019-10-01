Merkez Bankası'ndan döviz karşılığı altın swap piyasası
İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek
01.10.2019 12:16
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı.
Merkez Bankasından yapılan duyuruya göre bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com