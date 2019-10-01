Merkez Bankası'ndan döviz karşılığı altın swap piyasası

Merkez Bankası'ndan döviz karşılığı altın swap piyasası

İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek

01.10.2019 12:16
Merkez Bankası'ndan döviz karşılığı altın swap piyasası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı.


Merkez Bankasından yapılan duyuruya göre bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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