Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın Metro Yolculuğu Büyük İlgi Gördü
Birçoğumuzun cebindeki paralarda imzası bulunan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, metroda yolculuk yaptı. Yılmaz'ın fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın metroda kitap okurken çekilmiş fotoğrafı büyük ilgi gördü.
Hürriyet yazarı Jale Özgentürk'ün eşi Tamer Altunay tarafından çekilen fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.
MÜTEVAZİLİĞİYLE TANINIYOR
2006-2011 arası Merkez Bankası başkanlığı yapan Durmuş Yılmaz o zamanlarda da mütevazi kişiliğiyle tanınıyordu.
Yol boyunca Ömer Faruk Çolak'ın yazdığı 'Ekonomide Masallar Gerçekler' kitabını okuyan Yılmaz, İyi Parti'nin ekonomi programını hazırlıyor.
PARALARDA İMZASI VAR
Öte yandan 2011 yılına kadar basılan ve hala tedavül bulunan paralarda Yılmaz'ın imzası yer alıyor.