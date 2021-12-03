Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü, koronavirüs tedavisi gördüğü Koşuyolu Hastanesi'nde 51 yaşında hayatını kaybetti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü'nün vefat ettiğini duyurarak başsağlığı diledi. 51 yaşındaki Görcü, Koşuyolu Hastanesinde koronavirüs tedavisi görüyordu.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Serap Görcü'nün cenazesi Cumartesi günü öğlen namazına müteakip İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Câmi-i'nde kılındıktan sonra Ümraniye Kocatepe mezarlığına toprağa verilecek.
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