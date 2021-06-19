Merkel ve Macron'dan ortak Türkiye mesajı: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var
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Merkel ve Macron'dan ortak Türkiye mesajı: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var

Merkel ve Macron'dan ortak Türkiye mesajı: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Türkiye ile ilişkilerin konuşulacağı AB liderler zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi. Görüşmede Merkel, Türkiye ile görüş ayrılıklarına rağmen, "birbirimize ihtiyacımız da var" dedi, Macron da Merkel ile aynı görüşleri paylaştığını belirtti.

Almanya Başbakan Merkel, 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek AB liderler zirvesine hazırlık amacıyla bugün Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Merkel, "Bir yandan görüş ayrılıkları mevcut, diğer yandan ise bazı meseleleri birlikte şekillendirmek istiyorsak, birbirimize ihtiyacımız da var. Bunlar göç meselesi, Libya'nın geleceği meselesi, Suriye'nin geleceği meselesi" şeklinde konuştu.

"RUSYA BİZİM İÇİN BÜYÜK SINAMA"

G7 zirvesinde de Rusya ile olan ilişkilerin büyük bir mesele olduğunu ifade eden Merkel, "Rusya bizim için büyük bir sınama. Rusya, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin büyük kıta komşusu" dedi. Rusya'nın "hibrit saldırılarına" maruz kaldıklarını ifade eden Merkel, "Ama bir yandan da eğer Avrupa Birliği içinde güvenlik ve istikrar istiyorsak, ne kadar zor olsa da Rusya ile temas halinde kalmayı tercih ediyoruz" şeklinde konuştu.

MACRON: TÜRKİYE HAKKINDA SÖYLENEN HER ŞEYE KATILIYORUM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Türkiye ve Rusya hakkında söylenen her şeye katılıyorum" dedi. Macron, Türkiye ile olan ilişkilerde AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tutumlarının yanı sıra AB'nin Doğu Akdeniz'deki, Libya'daki ve Kafkasya'daki stratejik tutumunun dikkate alınması gerektiğini belirtti. Macron, Rusya konusunda da ortak bir çizginin belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE GÖRÜŞMESİ HAZİRAN'A ERTELENMİŞTİ

AB liderler zirvesinde son dönemde gerilen Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin de ele alınması bekleniyor. AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak Türkiye'ye aşamalı yaptırım karara almış, ancak ek yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını ise Haziran ayındaki zirveye ertelemişti.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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