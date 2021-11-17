Merkel ve Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmenlere insani yardımı görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı 2. telefon görüşmesinde, Lukaşenko'dan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Komisyonu'nun Polonya sınırında bekleyen göçmenlere insani yardım ve geri dönüş fırsatlarının sağlanması için kolaylık sağlanmasını istedi.

Almanya Federal Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile 2. kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Başbakanlık, Merkel'in telefon görüşmesinde Lukaşenko'dan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Komisyonu'nun Polonya sınırında bekleyen göçmenlere insani yardım ve geri dönüş fırsatlarının sağlanması için kolaylık sağlanmasını istediğini kaydetti. Başbakanlık, "Başbakan Merkel, Lukaşenko ile tekrar görüştü. Merkel, UNHCR, IOM ve Avrupa Komisyonu'nun işbirliğiyle, etkilenenlere insani yardım ve ülkelerine geri dönüş olanakları sağlanması gerektiğini vurguladı" ifadelerini kullandı.

Merkel ve Lukaşenko daha fazla temas kurma konusunda anlaşmıştı

Geçtiğimiz Pazartesi günü Başbakan Merkel ile Başkanı Lukaşenko, yaklaşık 50 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede ikilinin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin yanı sıra göçmenlere insani yardım sağlamanın yollarının ele alarak, daha fazla temas kurma konusunda anlaştıkları belirtilmişti. Lukaşenko, Ağustos 2020'de Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerinde zafer ilan etmesinden bu yana ilk kez Batılı bir lider ile görüşmüştü.

(Mehmet Koca/İHA)

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