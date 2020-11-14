- Merkel: "Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek"
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- Merkel: "Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek"

14.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 14.11.2020 17:38

- Merkel: "Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek" Almanya Başbakanı Angela Merkel yayınladığı video mesajda korona virüs salgınına değinerek, "Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek" dedi.

- Merkel: "Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek"

BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel yayınladığı video mesajda korona virüs salgınına değinerek, "Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek" dedi.

Avrupa'da korona virüs salgını her geçen gün etkisini arttırmaya devam ederken birçok ülke karantina tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık olarak yayınladığı video mesaj ile halka seslenerek, korona virüs salgını hakkında uyarılarda bulundu.

Başbakan Merkel, "Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek. Virüs hayatımızı uzun süre belirleyecek bir rol oynayacak. Bu aynı zamanda virüsle umursamadan yüzleşemeyeceğimiz anlamına da geliyor. Yeni iletişim araçlarının olanakları burada yardımcı olabilir, ancak elbette kişisel karşılaşmaların yerini tutamazlar" ifadelerini kullandı.

Merkel'in Pazartesi günü federal eyaletlerin başbakanları ile Kasım ayından bu yana artan Covid-19 vakalarını ve kısmi kısıtlama durumunu değerlendirmesi bekleniyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise, halihazırda rahatlama için hiçbir fırsat görülmediğini ifade edildi.

Merkel, hızlı antijen testlerinin huzurevlerinde ve hastanelerde daha fazla test yapma ve enfeksiyonları daha hızlı tespit etme fırsatı sunduğunu belirtti. Başbakan Merkel, "Güvenilir aşılar mevcut olur olmaz, hastaların bakımından sorumlu olanlar ve bakıma muhtaç olanlar hızla aşı olabilirler" dedi.

Uzmanlar, Biontech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının oldukça etkili olduğunu bildirmesinin ardından önümüzdeki yılın başında Avrupa ve ABD'de korona virüse karşı ilk aşının ön onayı almasını bekliyor.

- Merkel: 'Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek'
- Merkel: 'Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek'
- Merkel: 'Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek'
- Merkel: 'Önümüzdeki kış hepimizden çok şey isteyecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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