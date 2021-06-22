Merkel, korona virüs aşısının ikinci dozunu Moderna'dan yaptırdı
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Merkel, korona virüs aşısının ikinci dozunu Moderna'dan yaptırdı

Merkel, korona virüs aşısının ikinci dozunu Moderna'dan yaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İlk doz olarak AstraZeneca üretimi korona virüs aşısını yaptıran Almanya Başbakanı Angela Merkel, ikinci dozu Moderna üretimi aşıdan yaptırdı.

İlk doz olarak AstraZeneca üretimi korona virüs aşısını yaptıran Almanya Başbakanı Angela Merkel, ikinci dozu Moderna üretimi aşıdan yaptırdı.

Korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama programlarına ülke liderleri de katılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikinci doz korona virüs aşısını yaptırdığı duyuruldu. Hükümet sözcüsü, Merkel'e ilk dozun 16 Nisan'da AstraZeneca üretimi aşıdan yapıldığını, ikinci doz aşının ise "birkaç gün önce" uygulandığını belirtti. Sözcü, Merkel'e ikinci doz olarak Moderna üretimi aşıdan yapıldığını belirtti.

Almanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 455 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 772 bin 782'ye yükseldi. Son 24 saatte 77 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 90 bin 472'ye ulaştı. 83 milyonu aşkın nüfusa sahip Almanya'da 42 milyon 540 bin 863 kişiye aşının ilk dozu uygulanırken, 26 milyon 274 bin 154 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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