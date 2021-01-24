Merkel'in halefi Türk Armin'in kameralara poz verdiği 813 numaralı künyenin sırrı ortaya çıktı

Almanya'da bir devir resmen kapanırken, Hristiyan Demokrat Parti'nin lideri Merkel partisinin başkanlığını Türk Armin lakaplı Armin Laschet'e devretti. Laschet'in kurultayda Başkanlığını ilan etmesinin ardından elindeki 813 numaralı künye ile verdiği poz gündem yaratmıştı. İşte Türk Armin'in ve elindeki 813 numaralı künyenin hikayesi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel geçtiğimiz yıl yeni dönemde Başbakanlığa aday olmayacağını açıklamış, partisinin başkanlığını da halefine devredeceğini ilan etmişti. Hristiyan Demokrat Parti'nin kurultayı geçtiğimiz günlerde yapılırken, Merkel'in yerine Armin Laschet CDU'nun başkanı olarak seçildi. Laschet, seçilmesinin ardından kurultayda elinde 813 numaralı bir künye ile poz vermişti. Laschet'in pozuna ilk bakışta kimse anlam veremezken, o künyenin hikayesi ortaya çıktı.

GÖÇMEN BİR AİLENİN OĞLU

60 yaşındaki Armin Laschet 1963 yılında Belçika'nın Almanca konuşan Valon bölgesinden Aachen'a taşınmış bir ailenin çocuğuydu. Orta halli dört çocuklu bir Katolik ailenin çocuğu olarak büyüyen Laschet'in babası madende çalışarak yaşamını idame ettirdi. Tıpkı o dönemde Almanya'ya gelen diğer göçmenler gibi. Annesi ev hanımı, babası Heinrich (Heinz) Laschet ise Alsdorf'taki Anna maden ocağında teknisyen olarak görev yaptı. Daha sonra baba Pedagoji eğitimi almış ve bir ilkokulda öğretmen olarak çalıştı.

EĞİTİMİ VE SİYASİ YAŞAMI

Zorluklarla dolu bir yaşam geçiren Laschet, hukuk fakültesinde aldığı eğitimin ardından gazetecilik yapmaya başladı. Gazetecilik kariyerine ara veren Laschet siyasete atılmaya karar verdi.

27 Haziran 2017'den beri Kuzey Ren-Vestfalya'nın on birinci Başbakanı olarak görev yapan Laschet, 2012'den beri de CDU'nunbeş federal genel başkan yardımcısından biri konumunda.

TÜRK ARMİN

Armin Laschet göçmenliği ve zorlu yaşantısının yanı sıra, siyaset bölgesinde de göçmenlere karşı sıcakkanlı ve kucaklayıcı tavırları ile dikkat çekiyor. Almanlarda alışık olunmayacak kadar güleryüzlü ve sıcak kanlı davranışları ile bilinen siyasetçi, "Türk Armin" lakabıyla tanınıyor.

SOLİNGEN EYLEMLERİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Türklerle kurduğu samimi ve babacan diyaloglar nedeniyle, Türkler arasında da "Armin abi" olarak anılan Armin Laschet, Türklere karşı yakınlığını 93 yılındaki kanlı Neonazi olaylarıyla kazandığını belirtiyor. O dönemde Solingen'de yaşanan ırkçı terör eylemlerinde vahşice katledilen "Genç" ailesine vefası dikkat çekiyor.

Kuzey Ren Vestfalya Entegrasyon Bakanı olduğunda ilk iş olarak, Amasya'nın Mercimek Köyü'ne gitti. Burada üç gün kalan Laschet, Solingen kurbanlarının kabirlerini ziyaret etti, mezarları yeniden yaptırdı.

813 NUMARALI KÜNYENİN SIRRI

Solingen olayı ile siyaseti insanlığına tercih etmeyeceğini gösteren Laschet, Türkler başta olmak üzere göçmenlerin gönlünde önemli bir yer edindi. Genel başkan seçildiği kurultayda, fotoğrafta görünen metal künyeyi gösterdi. Künyesi ile poz veren Laschet'in 813 numaralı "sarı plakasına" ilişkin detaylar, kendi sözleriyle ortaya çıktı. Laschet'in gösterdiği 813 numaralı künyenin, geçmişte maden teknisyeni olarak babasının madendeki künyesi olduğu ortaya çıktı.

Laschet kurultayda şu ifadeleri kullandı;

"Babam bana hep bir nasihat verdi. Madenlerde, yerin binlerce metre altındaki o gün ışığının girmediği karanlık yerlerde çalışırken, kimsenin nereli olduğunun, nereden geldiğinin ve hangi dine inandıklarının hiçbir önemi yok. Önemli olan yanındakilere güven duyman... Ben bu nasihatı hiç unutmadım"

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE YANSIMASI

Laschet'in hem Türklere hem de siyasetten çok insancıl bakış açısı Türkiye-Almanya ilişkilerinde bir dönüm noktası olabileceğine işaret ediliyor. Özellikle Laschet'in olası bir Başbakanlık kazanması durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin ne yönde evrileceği şimdiden merak konusu.