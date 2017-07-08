Merkel, Erdoğan ve Trump'ın Samimi Pozuna Böyle Baktı
G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki samimiyet objektiflere yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katıldı.
Liderlerle çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile oldukça samimi bir görüntü sergiledi.
Trump ile Erdoğan arasındaki samimiyeti gören Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yüz ifadesi objektiflerden kaçmadı.