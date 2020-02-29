Merkel: Almanya'da insanların güvenliğini sağlamak en öncelikli görevimiz
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Merkel: Almanya'da insanların güvenliğini sağlamak en öncelikli görevimiz

Almanya’da farklı köken ve dini inanca sahip insanların yaşadığını belirten Merkel, herkes için eşit hak ve yükümlülüklerin geçerli olduğunu ifade etti

29.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:51
Merkel: Almanya'da insanların güvenliğini sağlamak en öncelikli görevimiz

Başbakanı yayınladığı bir mesajında, farklı etnik kökenden gelenleri ayırmaksızın ülkedeki herkesin güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevi olduğunu söyledi.


65 yaşındaki siyasi, "Almanya bir çeşitlilik ülkesidir. Bizimle yaşayan herkes için temel yasalarımızın ilk maddesi uygulanır: İnsan onuru dokunulmazdır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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