Merkel: Almanya'da insanların güvenliğini sağlamak en öncelikli görevimiz

29.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:51

Almanya Başbakanı Angela Merkel yayınladığı bir video mesajında, farklı etnik kökenden gelenleri ayırmaksızın ülkedeki herkesin güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevi olduğunu söyledi.



65 yaşındaki siyasi, "Almanya bir çeşitlilik ülkesidir. Bizimle yaşayan herkes için temel yasalarımızın ilk maddesi uygulanır: İnsan onuru dokunulmazdır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle