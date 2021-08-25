Merkel: Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşülmeli
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Merkel: Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşülmeli

Merkel: Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşülmeli
BBC - Haberler | Dünya

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son 20 yılda Afganista'da elde edilen başarıları savunmak için Taliban ile görüşmeler yapılması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son 20 yılda Afganista'da elde edilen başarıları savunmak için Taliban ile görüşmeler yapılması çağrısında bulundu.

Parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkedeki son durumun acı olduğunu söyleyen Merkel, "Taliban ile koşulsuz anlaşmalar yapılmaması gerektiğini" vurgluadı. Alman Başbakanı ülkesinin Kabil'den tahliye uğraşlarının mümkün olduğu kadar devam edeceğini belirtti.

İngiltere ve Fransa, vatandaşlarının ve Afganistan'daki ortaklarının büyük kısmının tahliyesinini ay sonuna kadar tamamlayabilme yolunda olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, terör saldırısı riskini gerekçe göstererek ABD askerlerinin Kabil Havaalanı'nı terk etmesi için konulan son süre olan 31 Ağustos'u uzatma çağrılarını reddetmişti.

'Kimin gideceğine ABD ve müttefikleri karar veriyor'

Bu arada Taliban liderleri BBC'ye yaptıkları açıklamada, Kabil Havaalanı'na kimin gideceğine ABD'nin ve müttefiklerinin karar verdiğini söyledi.

Afganistan vatandaşlarının havaalanına girişi, ülke dışına uçma izinleri bulunsa da giderek zorlaşıyor. Taliban Salı günkü açıklamasında vatandaşlarının ülkelerini terk etmesini istemediklerini söylemişti.

Öte yandan, Afganistan'dan kaçanlara ev sahipliği yapmak isteyen ülke sayısı artıyor. Bunlar arasında ülkedeki savaşa katılmayan Meksika ve Uganda gibi ülkeler de vard. Avustralya da 70'den fazla Afgan kadın futbolcu ve ailelerine insani vize verdi.

Merkel: Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşülmeli
BBC
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