Merinos Halı, TSE Covid-19 güvenli üretim belgesi alan ilk firma oldu
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Merinos Halı, TSE Covid-19 güvenli üretim belgesi alan ilk firma oldu

Türk Standartları Enstitüsü tarafından Merinos Halı'ya 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' verildi.

Merinos Halı, TSE Covid-19 güvenli üretim belgesi alan ilk firma oldu
19.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:10

Türk Standartları Enstitüsü tarafından Merinos Halı'ya 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' verildi.

Covid 19 ile mücadele kapsamında ilk günden beri her türlü tedbiri alan Merinos Halı'ya Türk Standartları Enstitüsü tarafından güvenli üretim belgesi verildi. Halı sektöründe bu belgeyi almaya hak kazanan ilk firma olan Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Covid-19 ile mücadelede ilk günden itibaren çok önemli yol aldıklarını ve her türlü tedbiri alarak çalışanların sağlığını korumak için hiçbir masraftan kaçınmadıklarını söyledi.

Türk Standartları Enstitüsü, halı sektöründe hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme program şartlarını yerine getiren Merinos Halı firmasına Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi verdi. TSE Sistem Belgelendirme Grup Başkanı Mesut Duru tarafından imzalanarak verilen belgeyi, halı sektöründe alan ilk firmanın Merinos Halı olduğu belirtildi.

Belgenin alınması aşamasında çok titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, yapılan titiz çalışmalar neticesinde TSE tarafından Güvenli Üretim Belgesi aldıklarını söyledi. Ali Erdemoğlu, "Merinos olarak salgının başladığı ilk günden beri hijyen başta olmak üzere her türlü konuda tedbirimizi almıştık. Zaman içerisinde bu tedbirleri en üst noktaya çıkardık. Bizim için önemli olan şey çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğidir. Aldığımız tedbirlerin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmış ve Türk Standartları Enstitüsü ilk olarak bize bu belgeyi vermiştir. Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alan firmamız, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için tedbirlerini kararlılıkla sürdürecektir. Çalışanlarımızın sağlığı, ailelerinin sağlığı, şehrimizin ve ülkemizin sağlığı demektir. Alınan bu tedbirler sayesinde yakın bir gelecekte bu illetten kurtulacağız ve normal yaşama alınan tedbirlerle döneceğiz. Hiçbir zaman bizler ve çalışanlarımız tedbiri elden bırakmayacaktır. Üretmeye, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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