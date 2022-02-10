Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan hayatı ve biyografisi! Meriç Erkan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Meriç Erkan merak konusu oldu. İşte Meriç Erkan hakkında merak edilen Meriç Erkan kimdir, Meriç Erkan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Temmuz 1986

Kaç yaşında: 35yaşında

Nereli: Adana

Boy: 1,94 m

26 Temmuz 1986 tarihinde Adana'da doğan Erkan Meriç, ilköğretim ve lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Erkan Meriç, Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü'nden 2008 yılında mezun olmuştur.

Erkan Meriç, üniversiteden mezun olduğu dönemlerde ailesinin ve yakın çevresinin yönlendirmesi ile mankenlik ajansına yazıldı. Bir yıl boyunca modellik yaptıktan sonra profesyonel olarak mankenlik yapmaya başlayan Meriç, 2008 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasına katılarak, Best Photo Model seçildi. 2009 yılında Best Model of Turkey 2009 yarışmasına tekrar katıldı ve bu yarışmayı kazanarak, Türkiye birincisi oldu. Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçilen Meriç, Türkiye'yi temsil etmek üzere Best Model of the World 2009 yarışmasına katılmaya hak kazandı. Bulgaristan'da gerçekleştirilen Best Model of the World yarışmasında birinci seçilen Meriç, "Dünya'nın en iyi erkek mankeni" unvanını almıştır. Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra bu unvanı kazanan 3. Türk erkek modeldir.

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