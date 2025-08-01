Meriç Aral evli mi, eşi kim? O pozları olay oldu!

Meriç Aral evli mi, eşi kim? Son dönemlerde hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Meriç Aral, magazin dünyasının en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medyada sıkça aranan "Meriç Aral evli mi?" sorusu, hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Meriç Aral evli mi, eşi kim? İşte, merak edilen tüm detaylar…

MERİÇ ARAL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Ünlü oyuncu Meriç Aral'ın özel hayatı, son dönemlerde magazin dünyasında sıkça gündeme gelmeye başladı. Özellikle "Meriç Aral evli mi, eşi kim?" sorusu, hayranları ve televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden Meriç Aral ile oyuncu Serkan Keskin'in birlikteliği uzun süredir devam ediyordu.

Meriç Aral ve eşi Serkan Keskin

Magazin basınında sıkça yer alan çift, 19 Eylül 2024 tarihinde yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle evlenmişti. Bu evlilik haberi, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ikilinin samimi ve mütevazı düğünleri dikkat çekmişti.

Meriç Aral ile Serkan Keskin'in evliliklerinin ardından gelen hamilelik haberi, gündemi yeniden hareketlendirdi. Bu gelişmenin ardından Meriç Aral'ın rol aldığı "Sandık Kokusu" dizisinden ayrılması da kamuoyunun dikkatini çekmişti.Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, eşi Serkan Keskin ile yaptığı hamilelik paylaşımının ardından dikkatleri yeniden üzerine topladı. Kısa süre içerisinde hızla yayılan paylaşım sosyal medyada adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte, ünlü çiftin o son paylaşımı...

Meriç Aral'ın paylaşımı