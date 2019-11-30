Merhum yazar Şule Yüksel Şenler ahde vefa programında anıldı

30.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:39

Başakşehir Belediyesi'nin ahde vefa programları kapsamında, geçtiğimiz ağustos ayında yaşama veda eden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler anıldı. Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Hayatı ve Eserleriyle Bir Öncü: Şule Yüksel Şenler" paneli birçok katılımcıya da ev sahipliği yaptı.

Panelde konuşan yazar Demet Tezcan, "Şule Abla, hayattayken hep 'Acaba 10 başörtülü kadını bir arada görebilecek miyim' diye düşünür, bunun için dua ederdi. İşte sizler onun kabul olmuş dualarısınız" dedi. Moderatörlüğünü 'Şule Yüksel Şenler kitabının yazarı Demet Tezcan'ın yaptığı panele, Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayip Tanrıkulu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, davetliler ile çok sayıda Başakşehirli katıldı. Ayrıca panelde Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan, gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş ve mücadelesinin yakın tanıklarından Hayriye Celaloğlu konuşmacı olarak yer aldı.

"EN KARAMSAR GÜNLERDE DİNDAR KADINLARA CESARET AŞILADI"

Panel, Şule Yüksel Şenler'in mücadelesinin yakın tanıkları ile yapılan röportajların yer aldığı sinevizyon gösterisiyle başladı. Ardından ilk konuşmayı yapan moderatör Demet Tezcan, Şenler'in en karamsar günlerde bile dindar kadınlara cesaret aşıladığını belirterek, "O, henüz 27 yaşında, tek başına, ne derler demeden yola çıkmış, Türkiye'yi karış karış dolaşarak müslüman kadın kimliğini inşa etmiştir" dedi.

"HİÇBİR ZORLUK ONU YOLUNDAN DÖNDÜRMEDİ"

Yaşadığı hiçbir zorluğun Şenler'in yolundan döndüremediğini vurgulayan Tezcan, "Şule Abla hayattayken hep 'Acaba on başörtülü kadını bir arada görebilecek miyim' diye düşünür, bunun için dua ederdi. İşte bu salonu dolduran başörtülü kadınlar onun kabul olmuş duaları" değerlendirmesinde bulundu. Panele katılan Başakşehirlilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Eski Devlet Bakanlarından Hasan Aksay, "Görüyorum ki mücadelemiz anlaşılmış. Şule Yüksel Şenler Hanımefendi kadar onun dünyasını anlayanlar da değerlidir" diye konuştu.

ETKİLERİ HALA SÜREN BİR ÇIĞIR AÇTI

Panelde son sözü gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş aldı. Şule Yüksel Şenler'in hayatı boyunca aslında çok basit bir şeyi talep ettiğini söyleyen Kızıltaş, "O, dedi ki: Biz insanız ve insanların temel hak ve özgürlükleri vardır. Kılık kıyafet de bunlardan birisidir. Nasıl ki bu ülkede başörtüsü kullanmamayı bir hak olarak görüyorsa biz de inancımızın gereğini yapabilmeliyiz. Yani isteyen başını örtebilmeli, buna kimse karışmamalı". İşte Şule Hanım, bu insan hakkını savunarak etkileri hala süren bir çığır açtı" şeklinde konuştu. Program katılımcılara çiçek ve plaket takdimi ile hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA