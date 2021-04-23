Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı cip satışa çıkartıldı
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Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı cip satışa çıkartıldı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Kültür Sanat

Denizli'de, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun bir dönem makam aracı olarak kullandığı cip, bir oto galeride satışa sunuldu.

Denizli'de, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun bir dönem makam aracı olarak kullandığı cip, bir oto galeride satışa sunuldu.

Geçirdiği trafik kazası sonrası 8 Eylül 2003'te hayatını kaybeden Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı 1996 model cip, 2018 yılında Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihaleyle satıldı.

Cipi satın alan kişi, 2 yıl kullandıktan sonra tekrar satılması için bir galeriye getirdi.

Aracın satışını üstlenen galerici Burak Soymaç, AA muhabirine, lacivert renkli cipin orijinalliğini koruduğunu söyledi.

Aracı internette "Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı" yazılı ilanla satışa sunduğunu, yoğun ilgiyle karşılaştığını anlatan Soymaç, "Efsane valimizin aracını alan arkadaşım, aracı garajında sakladı. Hafta sonlarında kullandığı bu cipi satmak isteyince bize getirdi. İnanılmaz ilgi var. Telefonlarımız susmuyor. İstediğimiz rakamda satılmazsa da ben alıp vitrinde sergilemeyi düşünüyorum." dedi.

Soymaç, ilanı görerek galeriye gelen bazı vatandaşların cipin önünde fotoğraf çektirdiğini, merhum valiye olan özlemlerini dile getirdiklerini de aktardı.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı cip satışa çıkartıldı
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı cip satışa çıkartıldı
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı cip satışa çıkartıldı
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı cip satışa çıkartıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı
'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı
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