Merhum Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'de anılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Merhum Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'de anılıyor

25.09.2020 13:22 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:33

Merhum Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'de anılıyor Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında memleketi Kırşehir'de bulunan mezarı başında dualarla anılıyor.

Merhum Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'de anılıyor

KIRŞEHİR - Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında memleketi Kırşehir'de bulunan mezarı başında dualarla anılıyor.

Bağbaşı mezarlığında bulunan Muharrem ve oğlu Neşet Ertaş için anma töreni düzenlendi. Törene; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ile birlikte Ertaş ailesi ve abdal geleneği temsilcileri katıldı. Dua okunmasının ardından Ertaş'ın mezarına protokol karanfil bıraktı. Tören sonrası konuşan Vali İbrahim Akın, "Son dönemde yetişen en önemli ve abdal geleneği temsilcisi şüphesiz Neşet Ertaş'tı. Ertaş, mütevazi kişiliği ile hayatıyla insan sevgisi ile örnek yaşamıyla her zaman insanlarımızın gönlünde yer bulmuş ve taht kurmuştur" dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ise Ertaş'ın Türkiye'yi bozlaklarıyla ağlatan, oyun havaları ile oynatan birisi olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise açıklamasında; "Ozan geleneğinin son temsilcisi Neşet Ertaş; 'incinsen de incitme' kültürünün son temsilcisidir. UNESCO müzik ağı listesine de girilmesine vesile oldu" diye konuştu.

Pandemi etkisi ile Ertaş'ın mezarı başındaki tören konuşmalardan sonra sona erdi. Kırşehir Belediyesi ise Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yöresel anlatımlarla Ertaş'ı anacak.

Merhum Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'de anılıyor
Merhum Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'de anılıyor
Merhum Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'de anılıyor
Merhum Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'de anılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mert Fırat Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Candaş Tolga Işık
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Eddie Newton Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merhum Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'de anılıyor - Kırşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 13:33:29. #1.14#
title