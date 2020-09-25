Merhum Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'de anılıyor

Merhum Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'de anılıyor Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında memleketi Kırşehir'de bulunan mezarı başında dualarla anılıyor.

Merhum Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'de anılıyor

KIRŞEHİR - Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında memleketi Kırşehir'de bulunan mezarı başında dualarla anılıyor.

Bağbaşı mezarlığında bulunan Muharrem ve oğlu Neşet Ertaş için anma töreni düzenlendi. Törene; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ile birlikte Ertaş ailesi ve abdal geleneği temsilcileri katıldı. Dua okunmasının ardından Ertaş'ın mezarına protokol karanfil bıraktı. Tören sonrası konuşan Vali İbrahim Akın, "Son dönemde yetişen en önemli ve abdal geleneği temsilcisi şüphesiz Neşet Ertaş'tı. Ertaş, mütevazi kişiliği ile hayatıyla insan sevgisi ile örnek yaşamıyla her zaman insanlarımızın gönlünde yer bulmuş ve taht kurmuştur" dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ise Ertaş'ın Türkiye'yi bozlaklarıyla ağlatan, oyun havaları ile oynatan birisi olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise açıklamasında; "Ozan geleneğinin son temsilcisi Neşet Ertaş; 'incinsen de incitme' kültürünün son temsilcisidir. UNESCO müzik ağı listesine de girilmesine vesile oldu" diye konuştu.

Pandemi etkisi ile Ertaş'ın mezarı başındaki tören konuşmalardan sonra sona erdi. Kırşehir Belediyesi ise Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yöresel anlatımlarla Ertaş'ı anacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı