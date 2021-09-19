MERHUM BELEDİYE BAŞKANI HIZIR HOP, TÖREN VE DUALARLA EBEDİYETE UĞURLANDI…

Hastalığı nedeniyle 83 yaşında vefat eden Rize Belediyesi eski Başkanlarımızdan Hızır Hop, Rize Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen tören ve ardından sahil camide kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.

Merhum Belediye Başkanı Hızır Hop için ilk olarak 1996- 2004 yılları arasında görev yapmış olduğu Rize Belediyesi hizmet binası önünde bir tören düzenlendi. Törene, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize eski Milletvekili Ahmet Kabil, Rize Belediyesi eski Başkanlarından Halil Bakırcı, STK Başkanları ve belediye personeli katıldı.

Rize Belediyesi önünde gerçekleşen hüzünlü veda töreni Merhum Başkan Hızır Hop'un öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından merhum başkan Hızır Hop'un geçmişine yönelik kısa bir konuşma gerçekleştiren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Başkan Hızır Hop'un sadece şehrin belediye başkanı olmadığına vurgu yaparak Rize'nin ilk kuşak mühendislerinden olduğunu ve çeşitli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

Başkan Rahmi Metin; Şuan faaliyette olan Rize Belediyesi hizmet binasının da merhum başkan Hızır Hop'un döneminde şehre kazandırıldı. Hızır Başkan ile üniversite yıllarımdan beri tanışırım ve hiçbir kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye gayret eden bir büyüğümüzdü. Geçmişten günümüze göreve gelen her bir belediye başkanı şehrimiz için çalıştı. Belediyemizin kuruluşundan bu yana görev yapmış ve ahrete göç etmiş belediye başkanlarımıza Allahtan rahmet, sağ olanlara ise sağlık sıhhatli ömürler diliyorum" dedi.

Rize Belediyesi hizmet binası önünde yapılan törenin ardından Rize sahil camine götürülen merhum Hızır Hop, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırmış olduğu cenaze namazının ardından dualar eşliğinde aile kabristanlığına götürülerek defn edildi.

Cenaze törenine, Rize Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ak Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize eski Milletvekilleri Abdulkadir Kart, Ahmet Kabil, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Belediyesi eski Başkanlarından Halil Bakırcı, STK Başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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