Merhum Asım Gültekin'in ağabeyi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Geçen yıl vefat eden gazeteci yazar Asım Gültekin'in ağabeyi Ömer Faruk Gültekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen yıl vefat eden gazeteci yazar Asım Gültekin'in ağabeyi Ömer Faruk Gültekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Amasya Taşova Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve İmam Hatip Mezunları Derneği (TAŞİMDER) Başkanı olan Ömer Faruk Gültekin, 15 gün önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 55 yaşında hayatını kaybetti.

Gültekin'in cenazesi, Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Gültekin'in ailesinin yanı sıra AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ile vatandaşlar katıldı.

Ömer Faruk Gültekin evli ve beş çocuk babası idi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk