Merhamet ayında mazlumlar Türkiye ile buluştu

Deniz Feneri Derneği kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bu Ramazan'da da ulaştıracağı yardımlarla dünyada ve Türkiye'de on binlerce ihtiyaç sahibi aileyi mazlum ve mağdur müslümanları, sunduğu birbirinden farklı Ramazan projeleri ile mutlu etti.

Türkiye, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yüzünü mübarek Ramazan ayında da güldürdü. Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzattı.

Dünya ve Türkiye salgın hastalık Covid19 pandemisi sebebiyle zor zamanlardan geçtiği bu dönemde bile sivil toplum kuruluşları ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Türkiye'de kronik hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri de payına düşen sıkıntıyı bu dönemde yoğun olarak hissetti.

Derneğin bu Ramazan hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduğu mübarek ayda ramazan projeleri şöyle gerçekleşti

Bir Kumanya da Sen Bağışla

Bu proje kapsamında Ramazan öncesinde yurtiçi ve yurtdışında 15 bin aileye gıda kolisi dağıtımı yapılarak Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ramazan bereketini, gıda kolileri ile yoksul sofralarına taşımak isteyen hayırseverler, içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzeme bulunan 175 TL'lik 4 kişilik aileye 1 aylık yetecek gıda kolilerinden bağışlayarak destek olabilirler.

5000 Yetime Bayram Harçlığı

Bu bayram beş bin yetim çocuk, Deniz Feneri'nin kendilerine ulaştıracağı 125 TL'lik bayram harçlığıyla mutlu olacak. Bu yetim çocukların dışında İdlib kırsalında bulunan yetim köyünde anneleriyle beraber kalan 300 yetime de harçlık dağıtıldı.

Yetim iftarına Korona engeli

"İslam Dünyası Yetimler günü" olarak kabul edilen Ramazan'ın 15'ci günü, 3 kıta 20 ülkede yetim sofraları kurup, gıda dağıtımı yapılması planlanmış ancak bütün dünyayı kasıp kavuran Covid19 pandemisi yüzünden alınan önlemler çerçevesinde toplu olarak yapılan iftar uygulamaları yasaklanmış bulunmaktadır.

Ayrıca Burundi, Sudan, Bangladeş, Kamerun ve Yemen de muhtaçlar için kısıtlı da olsa iftarlar düzenlenecek, Filistin Gazze ve Yemen de Ramazan ayı boyunca kapı kapı sıcak yemek dağıtımı yapıldı

Suriyeli kardeşlerimize yardım

Suriye'de İdlib kırsalında binlerce Suriyeli aileye gıda dağıtımıve sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

Derneğin her türlü ihtiyacını karşıladığı Suriye'deki Azez bölgesinde binlerce kişinin barındığı "Deniz Feneri Haremeyn" Esenler Köyü ve Ehli Şam" kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtıldı

Bayramlık

Dünya çocukları bayramlık hediyelerini alarak bayram sabahını yeni kıyafetleri ile karşılayacaklar.

Adak, Akika, Şükür Kurban

Deniz Feneri hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını bu Ramazan da da keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtıyor. Adak kurban bedeli: yurt içi 1.400 TL, yurt dışı 770 TL'dir.

Dünyada Ramazan

Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarınızı bu yıl yine uzak diyarlara ulaştıracak.

Afganistan, Bangladeş, Burundi, Filistin, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Somali, Sudan, Yemen'inde aralarında bulunduğu 20 ülkede yapılan gıda dağıtımı ve yetimlere yönelik bayram harçlığı dağıtımı kardeşlik bağlarımızı pekişti

Bağış Yap Vergiden Düş

Vergi mükellefi iseniz Deniz Feneri'ne yapacağınız gıda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak bağışlarınızı "Gıda Bankacılığı" kapsamında %100 oranında verginizden düşebilirsiniz.

Fitre ve Zekâtlarınızı Vermeyi Unutmayın

Gelin fitre ve zekâtlarınızı bu Ramazan ihtiyaç sahibi dul, yetim ve yoksul ailelere birlikte ulaştıralım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl için belirlediği 28 TL'yi 5407'ye 1 SMS karşılığı bağışlayabilir.

Ayrıca Türkiye'nin bağış hattı 5560'tan da 1 SMS karşılığı 10 TL bağışlanabilir.

Mehmet Cengiz'den Bayram Mesajı

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz'in Bayram mesajı:

Oruçla, namazlarımızla, okunan mukabelelerle bir Ramazan Ayına daha kavuştuk.

Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak kulluğumuzu gözden geçirip; muhtaçlara elimizi ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissettik.

İçimizdeki ibadet aşkı, insan sevgisi, ihtiyaç sahiplerine el uzatma isteği her zamankinden daha coşkulu bir şekilde davranışlarımıza inşAllah yansıyacak.

Bu vesile ile Filistin'de İsrail'in uyguladığı devlet terörü altında Ramazan bayramına kan ve gözyaşıyla giren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu söyleyerek bütün İslam aleminin Ramazan Bayramını tekrar tebrik ediyorum