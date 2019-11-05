Merhaba Güzel Vatanım'a izleyiciden tam not

05.11.2019 12:06

Merhaba Güzel Vatanım filminin oyunculu özel gösterimi, 2 Kasım akşamı Cinemaximum Akasya'da gerçekleştirildi.

Hayatlarının bir dönemini Moskova'da geçiren şair Nazım Hikmet ve yazar Ahmet Ümit'in gerçek hayat hikayelerinden sinemaya uyarlanan "Merhaba Güzel Vatanım" için 2 Kasım akşamı Cinemaximum Akasya'da filmin oyuncuları Yetkin Dikinciler, Serkan Altıntaş, Umut Beşkırma, Kutay Şahin, Ali Biber, yönetmen Cengiz Özkarabekir ve filmin senaristliğini üstlenen Ahmet Ümit'in katılımıyla özel bir gösterim gerçekleştirildi. Her iki yazarın yaşadığı serüvenlerinin beyazperdeye yansıyan en dramatik yanları, gösterime katılanlara duygusal anlar yaşatırken; filmde yer verilen Türkiye tarihinden önemli kesitler de izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Film için büyük bir heyecan duyduğunu söyleyen yazar Ahmet Ümit, "Elimizden geldiği kadar dürüst ve namuslu koşullarla bir film çekmeye çalıştık. Çıkan sonuç bizim için yeterli. Ama elbette bir sanat eseri ile karşılaştığında sanat tüketicisi tümüyle özgürdür ve onun görüşleri, düşünceleri her şeyin üzerindedir. Umarım filmi beğenirsiniz" dedi.

Filmde Nazım Hikmet'e hayat veren oyuncu Yetkin Dikinciler ise "Yaşamaya, insana ve inanın aydınlık yarınlarına gönül vermiş insanların hikâyesini anlatmaya çalıştık. Artık bize fazla söz düşmüyor. Size tek söyleyebileceğim; her şeyi bırakıp içinde vatan geçen, güzel geçen ve özellikle de ihtiyacım olan merhaba geçen bir filme her şeyi bırakıp geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yönetmen Cengiz Özkarabekir ise şunları söyledi: "Filmimiz imece usulü dediğimiz bir yardımlaşmayla ortaya çıktı. Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit dendiği zaman gerçekten akan sular durdu ve birçok insan o anlarda yardımcı oldu. Filme emeği geçen herkes müthiş güzel pozitif bir enerjiyle çalıştı. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum"

Drama belgesel türündeki Merhaba Güzel Vatanım Nazım Hikmet'in Moskova'ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit'in hayatı ve 1980'li yıllarda Moskova'ya gidişi üzerindeki etkilerini anlatıyor. İki genç insanın, yaşadıkları çağın etkisiyle nasıl birer edebiyatçıya dönüştüklerini irdeleyen filmde Nazım Hikmet'i Yetkin Dikinciler, Ahmet Ümit'i ise genç oyuncu Serkan Altıntaş canlandırıyor. Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt, Edis Atiker, Enes Kava gibi usta ve genç isimlerin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise uzun yıllardır birçok belgesele imza atmış Cengiz Özkarabekir yer alıyor.

Kaynak: Bültenler