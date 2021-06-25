Merdiven şiiri - Ahmet Haşim Merdiven şiiri
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Merdiven şiiri - Ahmet Haşim Merdiven şiiri

Merdiven şiiri - Ahmet Haşim Merdiven şiiri
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Ahmet Haşim'in Merdiven şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Merdiven şiiri Ahmet Haşim tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Merdiven şiiri Ahmet Haşim Merdiven şiiri

Merdiven şiiri Ahmet Haşim'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Merdiven" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Ahmet Haşim Merdiven şiiri

MERDİVEN

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

Sular sarardı yüzün perde perde solmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer

Bu bir lisân-ı hafidir ki ruha dolmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

Kaynak: Antoloji.com -Ahmet Haşim Merdiven şiiri

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