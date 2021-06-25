Merdiven şiiri - Ahmet Haşim Merdiven şiiri
Ahmet Haşim'in Merdiven şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Merdiven şiiri Ahmet Haşim tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Merdiven şiiri Ahmet Haşim Merdiven şiiri
Merdiven şiiri Ahmet Haşim'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Merdiven" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Ahmet Haşim Merdiven şiiri
MERDİVEN
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
Sular sarardı yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer
Bu bir lisân-ı hafidir ki ruha dolmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta