Mercy ve Cortana'nın Sesi Christiane Louise'in Katil Zanlısı Tutuklandı

Mercy ve Cortana'nın sesleri başta olmak üzere pek çok karaktere hayat veren Christiane Louise'in katil zanlısı yakalandı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında korkunç bir biçimde öldürülen ve cesedi Rio de Janerio polisi tarafından bulunan seslendirme sanatçısı Christiane Louise'in ölümü başta ailesi ve sevenleri olmak üzere oyun dünyasını da yasa boğmuştu. Başarılı seslendirmen bu zamana dek Overwatch'tan Mercy, Halo serisinden Cortana ve League of Legends'tan Sivir olarak sesi ile oyun evrenlerine dahil olmuştu. Cinayetin üzerindeki gizem perdesini kaldırmak için çalışan Rio de Janerio polisi Brezilyalı başarılı seslendirme sanatçısının ölümü hakkında bir katil zanlısını ele geçirdi. 49 yaşındaki sanatçının cinayeti ile ilgili olarak Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa tutuklandı.

Kendisini yakalayan Rio de Janerio polisine sorgu esnasında cinayeti işlediğini de itiraf eden da Costa sorgusu esnasında bunun bir cinayetten ziyade nefsi müdafaa olduğunu ileri sürdü. da Costa'nın cinayeti işlemesindeki esas sebebin ise seslendirme sanatçısının ölümünden sonra mirası üzerinde hak iddia edebilecek konuma gelebilmesi olduğu düşünülüyor. İddialara göre 2017 yılında bir psikiyatri kliniğinde tanışan ikili zaman içerisinde arkadaş oldular. Ancak tüm bunlara karşın da Costa'nın Louise'in mal varlığı üzerinde nasıl hak iddia edebilecek olduğu meselesi hala gizemini koruyor.

Cinayetin ardından Mercy ve Cortana'nın sesi olan Christiane Louise için oyuncular ailesi ve sevenleri için pek çok taziye mesajı yayınladılar ve tıpkı seslendirdiği karakterlerden biri olan Mercy'nin de dediği gibi "kahramanlar asla ölmez" şeklinde desteklerini belirttiler.

